Siegemund kÃ¤mpft sich weiter: Acht Deutsche in Runde zwei der US Open

Siegemund kämpft sich weiter: Acht Deutsche in Runde zwei der US Open

erschienen am 31.08.2016



Die deutsche Nummer zwei Laura Siegemund (Metzingen/Nr. 26) hat als sechste und letzte deutsche Tennisspielerin die zweite Runde der US Open erreicht. Die Viertelfinalistin der Olympischen Spiele in Rio kämpfte sich gegen Patricia Maria Tig (Rumänien) mit 3:6, 6:3, 6:2 weiter. Siegemund (28) steht erstmals in ihrer Karriere unter den besten 64 Spielerinnen in New York, dort trifft sie auf Nicole Gibbs (USA).

Siegemund folgte Angelique Kerber (Kiel/Nr. 2), Andrea Petkovic (Darmstadt), Carina Witthöft (Hamburg), Julia Görges (Bad Oldesloe) und Annika Beck (Bonn) in die nächste Runde. Bei den Männern gewannen nur die Zverev-Brüder Alexander und Mischa (Hamburg) ihre Auftaktmatches. Insgesamt hatten sich 18 deutsche Tennisprofis (10 Frauen/8 Männer) für das Hauptfeld der US Open qualifiziert.