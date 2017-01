Siegesserie der Hawks gerissen, Schröder mit 1000. Assist

erschienen am 14.01.2017



Dennis Schröder hat bei der ersten Niederlage der Atlanta Hawks in der NBA nach sieben Siegen in Serie einen Karriere-Meilenstein geknackt. Dem deutschen Basketball-Nationalspieler gelang beim 101:103 der Hawks gegen die Boston Celtics der 1000. Assist seiner NBA-Karriere. Der Pointguard erwischte gegen die Celtics allerdings keinen guten Tag: Schröder gelangen in 22 Minuten Spielzeit lediglich vier Punkte, drei Rebounds und drei Assists.

Beste Werfer für Atlanta waren Paul Millsap und Tim Hardaway Jr. (beide 23 Zähler). Millsap war es, der im letzten Viertel nach einer Aufholjagd mit einem Dreier zum 101:101 ausglich, doch Bostons Isaiah Thomas gelang zwei Sekunden vor Schluss der entscheidende Wurf zum Sieg der Gäste. Atlanta bleibt im Osten mit 22 Siegen und 17 Niederlagen als Vierter auf Play-off-Kurs.