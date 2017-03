Sigurdsson-Nachfolge: Gensheimer ist "überhaupt nicht bange"

erschienen am 10.03.2017



Nationalmannschafts-Kapitän Uwe Gensheimer (30) hält große Stücke auf den neuen Handball-Bundestrainer Christian Prokop (38). "Er hat in Leipzig gezeigt, dass er mit einer gewieften Taktik sehr viel aus einer Mannschaft herausholen kann", sagte der Linksaußen von Paris Saint-Germain in einem Interview mit dem Online-Portal spox.com.

Ihm sei "vor der Zukunft der Nationalmannschaft jedenfalls überhaupt nicht bange", versicherte Gensheimer. Nun heiße es für das Team, den Nachfolger von Erfolgstrainer Dagur Sigurdsson "in den kommenden Wochen und Monaten noch besser kennenzulernen".

Zudem betonte Gensheimer, dass ihm der Zusammenhalt der "Bad Boys" nach dem plötzlichen Tod seines Vaters vor der WM in Frankreich viel bedeutet und die Mannschaft ihn "aufgefangen" habe. "Als ich wieder zum Team gestoßen bin, hat mich die Mannschaft geschlossen umarmt. Das war für mich ein Gänsehaut-Moment", sagte er: "Wenn ich alleine war, sind die Gedanken an meinen Vater aber natürlich sofort hochgekommen. Mir sind immer wieder die Tränen gekommen, für mich war es natürlich eine tragische Situation."