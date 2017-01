Silber als bester Lohn

Aljona Savchenko und Bruno Massot belegten bei der Eiskunstlauf-EM in Ostrava den zweiten Rang. Eine Premiere gab es für die Sieger aus Moskau.

erschienen am 26.01.2017



Ostrava. Zum Song "Lighthouse" von Patrick Watson zeigten Aljona Savchenko und Bruno Massot bei der Eiskunstlauf-EM in Ostrava (Tschechien) am Donnerstagabend eine fast makellose Kür, die beste der Konkurrenz. Ihre Gesamtpunktzahl von 222,35 Zählern übertrumpften nur die fehlerfrei laufenden Russen Jewgenia Tarasowa und Wladimir Morozow (227,58), die völlig verdient ihren ersten EM-Titel gewannen. Die Moskauer, die vom Chemnitzer Robin Szolkowy, dem einstigen Erfolgspartner von Savchenko, mit betreut werden, hatten schon das Grand-Prix-Finale für sich entschieden und nach dem Kurzprogramm klar geführt. Die Franzosen Vanessa James/Morgan Cipres (220,02) holten mit Bronze das erste Edelmetall in ihrer langen Karriere.

Savchenko/Massot, die sich erst kurzfristig überhaupt für einen Start entschieden hatten, überzeugten vor 10.000 Zuschauern mit einer sehr einfühlsamen Darbietung. Wegen der langwierigen Fußverletzung der 33-Jährigen gingen sie wie angekündigt nicht das höchste Risiko ein. Aljona Savchenko lief mit einem dicken Tape um den rechten Fuß, der nach einem Innenbandriss noch schmerzt. Zudem laboriert die fünfmalige Weltmeisterin an einer Erkältung. Nach der gelungenen Vorstellung, in der Massot nur beim dreifachen Toeloop eine Drehung wegließ, gab es Freudentränen.

Ein kleiner Sturz in der Kurzkür hatte zuvor die Chancen auf den fünften EM-Titel der gebürtigen Ukrainerin zunichte gemacht. "Was zählt, ist das Comeback nach der schweren Verletzung", meinte Massot. "Wir wollten zeigen, dass wir gut gearbeitet haben". (dpa/fp)