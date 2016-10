Silbereisen/Winter Europameister im Damen-Doppel

erschienen am 23.10.2016



Kristin Silbereisen und Sabine Winter (beide Kolbermoor) haben bei der Tischtennis-EM in Budapest den Titel im Damen-Doppel gewonnen. Im deutschen Finalduell setzte sich das Paar gegen das Berliner Olympia-Duo Petrissa Solja/Shan Xiaona mit 4:3 durch und sicherte dem Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) zugleich die erste Goldmedaille bei den Titelkämpfen in Ungarns Hauptstadt.

Der Erfolg von Silbereisen/Winter bedeutete für den DTTB in der 58-jährigen EM-Historie den vierten Triumph im Damen-Doppel. Zuletzt hatten Solja/Winter 2013 im österreichischen Schwechat den Titel im ersten Finalduell zweier DTTB-Paare geholt. Die ersten beiden DTTB-Erfolge in dem Wettbewerb hatten 1996 und 1998 Nicole Struse und Elke Schall gefeiert. Zwei EM-Medaillen im Damen-Doppel hatte der DTTB vor 2013 lediglich 1962 in Berlin gewonnen.