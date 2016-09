Simeone setzt gegen Bayern auf Torres

erschienen am 27.09.2016



Trainer Diego Simeone von Champions-League-Finalist Atlético Madrid setzt im Gruppenspiel gegen Bayern München am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) wohl von Beginn an auf Stürmerstar Fernando Torres. "Torres wird ein wichtiger Spieler sein und wohl auch in der Startelf stehen", sagte Simeone am Dienstagabend bei der Pressekonferenz im Estadio Vicente Calderón.

Der Welt- und Europameister dürfte damit etwas überraschend neben Antoine Griezmann stürmen. Allerdings hat Torres (32) nicht die besten Erfahrungen mit dem FC Bayern: Im Halbfinal-Rückspiel (1:2) der vergangenen Saison scheiterte er mit einem Foulelfmeter an Manuel Neuer, Atlético setzte sich aber durch.

Simeone outete sich überdies als Fan der sogenannten deutschen Tugenden. "Ich habe Hochachtung vor dem deutschen Fußball, dem deutschen Charakter, für ihre Konstanz und Hartnäckigkeit. Ich bewundere die Art und Weise, wie der Deutsche denkt, sehr. Ich hoffe, dass wir (gegen die Bayern) auch so denken", sagte der Argentinier.

Die Bayern spielten unter seinem Kollegen Carlo Ancelotti direkter, "vertikaler" als noch unter Pep Guardiola, berichtete Simeone zudem, und er sieht eine gewisse Linkslastigkeit. "Sie spielen stärker über Alaba und Ribéry, die beiden kombinieren gut, da müssen wir mit einem starken Spiel rechnen", sagte er. Die Münchner hätten "einen brillanten Kader, der auch zu kämpfen weiß".