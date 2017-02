Simon Schempp sieht zu oft schwarz

Der am stärksten eingeschätzte deutsche Biathlet jagt in Hochfilzen weiter einer WM-Einzelmedaille hinterher. Zwei Chancen hat er bereits vertan.

Von Thomas Treptow

14.02.2017



Hochfilzen. Zum Scherzen dürfte ihm nicht zumute gewesen sein. Dennoch rang sich Simon Schempp ein Lächeln ab, als die Frage gestellt wurde, die ihn zwangsläufig mehrfach ereilte. Sie bezog sich auf seine bisher erfolglose Jagd nach einer Einzelmedaille bei Weltmeisterschaften. "Dass ich in jedem Interview darauf angesprochen werde, macht die Sache natürlich nicht leichter", meinte der Schwabe.

Nach Platz neun im Sprint zum Auftakt hatte der 28-Jährige im Verfolger Rang zehn belegt. Als "schwierig", beschrieb Schempp danach seine Gefühlslage: "Zwei Top-Ten-Platzierungen in den ersten zwei Einzeln der WM sind wirklich keine schlechten Ergebnisse - aber halt auch keine herausragenden", resümierte der Angehörige des Zollskiteams, der ein großer Fan von James Bond ist.

Der britische Geheimagent 007 fährt in den Bond-Filmen wie ein Weltmeister Ski und schießt wie der Teufel. Bei Simon Schempp klemmt in der zweiten Disziplin momentan ein wenig die Säge. Im Jagdrennen verspielte er nach zwei fehlerfreien Vorstellungen im Liegendanschlag eine bessere Platzierung im Stehendschießen. Drei Schüsse gingen daneben. Möglicherweise eine Kopf- sache? "Eigentlich habe ich mich im Training gut gefühlt und war auch im Wettkampf nicht allzu unruhig. Aber ja, die Scheiben sind zu oft schwarz geblieben", sagte der Freund von Franziska Preuß, die krankheitsbedingt die WM im Pillerseetal kurzfristig abgesagt hatte.

Für Simon Schempp sollte Hochfilzen ein neuer Anlauf sein, um sich einen großen Wunsch zu erfüllen. Bei sechs Weltmeisterschaften zuvor hatte er je dreimal Edelmetall mit der Staffel beziehungsweise im Mixed erkämpfte. Bei Olympischen Spielen gewann Schempp 2014 in Sotschi erneut Silber mit der deutschen Staffel, im Verfolgungsrennen verfehlte er als Sechster das Podium knapp. Das tut weh, weil der elegante Langläufer im Weltcup trotz regelmäßiger gesundheitlicher Rückschläge immer wieder nachgewiesen hat, dass er den Großen der Szene auch im Einzel Paroli bieten kann. Gut in Erinnerung dürfte der Massenstart Anfang Januar in Oberhof sein, als Schempp Teamkamerad Erik Lesser und den Franzosen Martin Fourcade in einem packenden Zielsprint niederrang.

Ein knappes Jahr zuvor sah das anders aus. Am Holmenkollen in Oslo stürzte der am stärksten ein- geschätzte Deutsche - im Schlussspurt auf Platz fünf liegend - zehn Meter vor dem Ziel. Wieder war ihm eine WM-Medaille durch die Finger geglitten. So etwas nervt, erzeugt Druck, vor allem, wenn das Potenzial da ist, der Athlet die Kombination aus Schießen und Laufen aber nicht optimal zusammenbringt.

Aus der Ruhe bringt das Simon Schempp nach eigenem Bekunden nicht: "Ich bin definitiv nicht so verunsichert, dass ich jetzt alles über den Haufen werfen muss oder sollte. Denn es sind keine brutalen Ausrutscher", sagte der Vorjahresvierte im Gesamtweltcup in Hochfilzen. Gestern verordnete er sich eine Auszeit vom Biathlon. Am Dienstag und Mittwoch wird er wieder am Schießstand zu finden sein, wo er sich im Training Sicherheit holen will. "Ich muss mich mehr auf die Technik konzentrieren, anstatt auf das Treffen. Vielleicht hilft das, sich im Kopf abzulenken", blickte Simon Schempp auf den Einzelwettkampf am Donnerstag voraus. Danach kann er den Journalisten vielleicht einen ganz anderen Satz diktieren.