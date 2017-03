Skandal-Boxer Fury deutet Comeback an: "Nehme es mit euch Pennern auf"

erschienen am 07.03.2017



Der tief gefallene ehemalige Box-Weltmeister Tyson Fury hat sein Comeback angedeutet und will offenbar noch in diesem Jahr in den Ring steigen. In einer gewohnt derb formulierten Nachricht auf Twitter kündigte der 28-jährige Brite seine Rückkehr für den 13. Mai an, ein Gegner stehe allerdings noch nicht fest.

Gegen wen Fury kämpft, scheint dem einstigen Schwergewichts-Champion dabei ohnehin egal. "Ich nehme es mit allen von euch Pennern auf. Haltet meine Gürtel warm, sie gehören dem König. Wer auch immer sie hat, ich werde zu dir kommen. Egal ob du groß oder klein bist", schrieb Fury. Dass bereits Verhandlungen über einen Kampf laufen, lassen Tweets seines Promoters Frank Warren erahnen: "Der Mann, der die Klitschko-Herrschaft beendet hat, der echte Schwergewichts-König, kommt, um seine Krone zurückzuholen."

Fury hatte im November 2015 in Düsseldorf Wladimir Klitschko überraschend als Weltmeister entthront. In der Folge sorgte er mehrfach für Aufsehen, indem er seine beiden geplanten Titelverteidigungen gegen Klitschko mit fadenscheinigen Ausreden absagte und positiv auf Kokain getestet wurde. Fury räumte Depressionen und Selbstmordgedanken ein, seine WM-Titel der Boxverbände WBO und WBA legte er nieder.

Im Zuge des Skandals wurde ihm die Lizenz durch den britischen Profiboxverband (BBBofC) vorsorglich entzogen, für einen Kampf müsste die Suspendierung aufgehoben werden.