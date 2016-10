Ski Alpin: Gut gewinnt überlegen Weltcup-Auftakt in Sölden

erschienen am 22.10.2016



Gesamtweltcup-Siegerin Lara Gut (Schweiz) hat überlegen den Auftakt der alpinen Ski-Saison in Sölden gewonnen. Im Riesenslalom auf dem Rettenbachferner siegte die 25-Jährige mit 1,44 Sekunden Vorsprung vor Slalom-Olympiasiegerin Mikaele Shiffrin aus den USA. Dritte wurde die Italienerin Marta Bassino (+1,93).

Das Trio hatte in dieser Reihenfolge das Feld schon nach dem ersten Durchgang angeführt. Für Gut war es der insgesamt 19. Weltcupsieg, der fünfte im Riesentorlauf.

Für die deutschen Läuferinnen war in Abwesenheit des verletzten Viktoria Rebensburg nichts zu holen. Lena Dürr (Germering) fuhr im zweiten Durchgang immerhin noch von Platz 30 auf 21 vor und holte damit Weltcup-Punkte. Katrin Hirtl-Stanggaßinger (Königssee) verfehlte den zweiten Lauf als 38. um 0,60 Sekunden.

Die Olympiasiegerin Rebensburg aus Kreuth am Tegernsee hatte bei einem Trainingssturz Anfang Oktober einen unverschobenen Schienbeinkopfbruch im rechten Knie erlitten und muss noch einige Wochen pausieren.

Am Sonntag (10/13.00 Uhr) steht in Sölden der Riesenslalom der Männer mit den deutschen Hoffnungsträger Felix Neureuther, Fritz Dopfer (beide Garmisch) und Stefan Luitz (Bolsterlang) an.