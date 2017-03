Ski-Freestyle-WM: US-Doppelsieg im Springen

erschienen am 10.03.2017



Die Ski-Freestyler aus den USA haben bei den Weltmeisterschaften in der spanischen Sierra Nevada einen völlig unerwarteten Doppelsieg gefeiert. Im Springen setzte sich bei den Frauen Ashley Caldwell durch, bei den Männern gewann Jonathon Lillis. Während Caldwell im Weltcup immerhin schon sechs Siege vorweisen konnte, stand Lillis als Zweiter erst einmal auf dem Podium.

Caldwell hatte bereits in der Qualifikation Platz eins belegt und danach auch in der zweiten Finalrunde die beste Punktzahl erreicht. Im entscheidenden dritten Finaldurchgang setzte sich die 23-Jährige deutlich mit 109,29 Punkten vor Danielle Scott aus Australien (94,29) sowie der Olympiazweiten Xu Mengtao aus China (91,65) durch. Titelverteidigerin Laura Peel (Australien) war in der zweiten Finalrunde ausgeschieden.

Lillis (22) hatte als Sechster der Qualifikation überraschend schon als Erster der zweiten Finalrunde den entscheidenden dritten Durchgang erreicht. Dort gelang ihm dann sein bester Sprung an diesem Tag, mit 125,79 Punkten siegte er vor Titelverteidiger Qi Guangpu aus China (120,36). Bronze ging an den Olympiazweiten David Morris aus Australien.