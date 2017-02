Ski-WM: Abschlusstraining für Frauen-Abfahrt abgesagt

erschienen am 10.02.2017



Das Wetter im Oberengadin hat bei der alpinen Ski-WM in St. Moritz erneut das Programm durcheinandergewirbelt. Das für Samstagnachmittag (14.00 Uhr) geplante Abschlusstraining für die Frauen-Abfahrt am Sonntag (12.00 Uhr/ZDF und Eurosport) wurde aufgrund der schlechten Vorhersage abgesagt.

Die deutsche Medaillenhoffnung Viktoria Rebensburg (Kreuth) hatte aber ohnehin nicht vor, die Piste "Engiadina" erneut in Augenschein zu nehmen, wie sie betonte. Die Abfahrt der Männer am Samstag (12.00 Uhr/ZDF und Eurosport) scheint trotz der schwierigen Voraussetzungen nicht akut gefährdet.