Ski-WM: Weißrussin Schkanowa gewinnt auch Slalom-Qualifikation

erschienen am 17.02.2017



Die Weißrussin Maria Schkanowa hat bei der alpinen Ski-WM auch das Qualifikationsrennen im Slalom gewonnen. Die 27-Jährige, die bereits in der Quali für den Riesenslalom die Schnellste gewesen war, setzte sich überlegen vor Mikaela Tommy aus Kanada (1,04 Sekunden zurück) und der Finnin Riikka Honkanen (+1,68) durch.

Ihr Coup im "Riesen" hatte Schkanowa fürs Hauptrennen allerdings wenig genutzt: Sie schied dort im zweiten Lauf aus.

Bei der Quali auf der Piste "Muntatsch" in Zuoz nahe des eigentlichen WM-Ortes St. Moritz wurden 25 Qualifikantinnen für das Hauptrennen am Samstag (9.45/13.00 Uhr/ARD und Eurosport) ermittelt, für das die besten 50 Athletinnen der Weltrangliste gesetzt sind. Weitere 25 Startplätze werden an Nationen vergeben, die keine Rennläuferin unter den bereits qualifizierten Athletinnen haben.

Für eine Überraschung sorgte Ornella Öttl-Reyes (25). Die für Peru startende Oberbayerin, die 2010 und 2014 an den Olympischen Spielen teilgenommen hatte, erreichte als 23. der Qualifikation trotz eines Rückstandes von 10,80 Sekunden auf Schkanowa das Hauptrennen.