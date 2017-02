Ski-WM in St. Moritz, Slalom der Männer: Szenen, Zitate, Fakten

erschienen am 19.02.2017



DIE SZENE DES TAGES: Im Zielraum umarmte der überglückliche Felix Neureuther erst den Österreicher Manuell Feller, der Silber gewonnen hatte, und warf sich dann halb auf den noch am Boden liegenden neuen Weltmeister Marcel Hirscher. Der war baff erstaunt, wen er da über sich sah: "Was machst Du denn hier?", rief er Neureuther verdutzt zu.

DER SIEGER: Marcel Hirscher. Silber in der Kombination - dabei Gold um 0,01 Sekunden verpasst. Gold im Riesenslalom - sein erstes überhaupt in dieser Disziplin. Und nun: Gold im Slalom. Ob er der König von St. Moritz sei, wurde Hirscher gefragt. Könne man so sagen, erwiderte Hirscher. Und lächelte.

DAS RENNEN: Weltmeister Marcel Hirscher, das schien nach dem ersten Lauf klar. Zu groß der Vorsprung des Österreichers. Nach dem ersten Lauf auf Rang sieben: Manuel Feller. Nach dem ersten Lauf auf Rang zehn: Felix Neureuther. Zweiter Lauf: Neureuther fuhr Bestzeit, trotz eines Patzers. Dann das große Zitterm, vor allem, als Feller vorbeizog. Plötzlich: Der zweitplatzierte Marco Schwarz (Österreich) bleibt hinter Neureuther - Bronze sicher!

ZAHL DES TAGES: 5. Die Bronzemedaille ist Neureuthers fünfte WM-Medaille. Neben den Slalom-Medaillen 2013 (Silber) und 2015 (Bronze) gewann er auch mit der Mannschaft Gold (2005) und Bronze (2013).

ZWISCHENRUFE DES TAGES: "Geh, schmeißt's ihn außi, bitte!" (Manuel Feller fordert scherzhaft, Felix Neureuther aus der Pressekonferenz zu werfen, weil der ihn andauernd mit Fragen und Bemerkungen unterbricht) - "Jetzt hältst du a mal die Goschn!" (Neureuther scherzhaft zu Feller, als der ihn unterbricht)

DAS GESPRÄCH DES TAGES: "Der Felix hat vorne geflennt, und die anderen haben alle hinten geflennt, weil es so eine emotionale Medaille war, die unter so hohem Druck gekommen ist" (DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier). (SID)