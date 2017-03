Ski alpin: Fill gewinnt erneut Abfahrts-Weltcup, Sander starker Sechster

erschienen am 15.03.2017



Ski-Rennläufer Peter Fill (Italien) hat im letzten Abfahrtsrennen der Saison seinen Titel im Disziplin-Weltcup überraschend verteidigt. Beim Sieg seines Südtiroler Landsmanns Dominik Paris in Aspen im US-Bundesstaat Colorado belegte er Rang zwei und zog damit noch an Kjetil Jansrud (Norwegen) vorbei. Jansrud war mit 33 Punkten Vorsprung zum Weltcup-Finale gekommen, kam dann aber in der letzten Abfahrt des Winters nur auf rang elf.

Eine starke Leistung zum Saison-Kehraus bot Andreas Sander (Ennepetal). Er lag nach einer starken Fahrt zunächst lange auf Rang drei, am Ende verpasste er den ersten Podestplatz eines deutschen Abfahrers seit etwas mehr als zwölf Jahren als Sechster nur um 0,13 Sekunden. Es war zugleich seine bislang beste Platzierung in einer Weltcup-Abfahrt. Im Abfahrtsweltcup belegte er zum Abschluss Rang 19.

Der junge Thomas Dreßen (Mittenwald) zeigte als 16. erneut eine respektable Leistung. Weil beim Weltcup-Finale nur die ersten 15 Punkte erhalten, konnte er sich im Endklassement allerdings nicht mehr verbessern.