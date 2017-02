Ski alpin: Stuhec vor Gewinn des Kombinations-Weltcups

erschienen am 26.02.2017



Ski-Rennläuferin Ilka Stuhec steht vor dem Gewinn ihrer ersten Weltcup-Kugel. Bei der Kombination in Crans-Montana/Schweiz liegt die Abfahrtsweltmeisterin nach dem Super-G auf Rang zwei hinter Sofia Goggia (Italien) und hat damit die besten Chancen auf den Gewinn der Gesamtwertung in dieser Disziplin.

Einzuholen ist Stuhec im Kombinations-Weltcup allenfalls noch von Federica Brignone: Die Italienerin hat vor dem Slalom (13.30 Uhr) als Neunte allerdings schon einen Rückstand von 1,29 Sekunden auf die Slowenin. Gute Chancen auf den Tagessieg hat Mikaela Shiffrin (USA), die als Siebte 1,30 Sekunden hinter Goggia liegt.

Beste Deutsche im Zwischenklassement ist Lena Dürr (Germering) auf Rang 17.