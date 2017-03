Ski alpin: Weinbuchner holt DM-Titel im Riesenslalom

erschienen am 24.03.2017



In Abwesenheit von Viktoria Rebensburg hat sich Skirennläuferin Susanne Weinbuchner (Lenggries) erstmals den deutschen Meistertitel im Riesenslalom der Frauen gesichert. Die 25-Jährige siegte am Götschen in Bischofswiesen vor Lucia Rispler (Kleinwalsertal) und Patrizia Dorsch (Schellenberg). In der jüngst beendeten alpinen Weltcup-Saison war Weinbuchner dreimal im Slalom eingesetzt worden, erreichte aber nie den zweiten Lauf. Ihre bisher beste Weltcup-Platzierung war ein zwölfter Platz in Sölden 2012.