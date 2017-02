Skicross-Weltcup: Zacher Achte in Schweden

erschienen am 11.02.2017



Skicrosserin Heidi Zacher hat beim Weltcup im schwedischen Idre ihren vierten Saisonsieg deutlich verpasst. Die Lenggrieserin scheiterte auf der zehnten Station des Winters am Samstag im Halbfinale und belegte letztlich den achten Rang. Die Schwedin Sandra Naeslund feierte ihren zweiten Erfolg im WM-Winter vor Sami Kennedy-Sim (Australien) und Katrin Ofner (Österreich).

Für die zweite deutsche Starterin Anna Wörner (Partenkirchen) war im Viertelfinale Schluss, sie belegte den 16. Rang. In der Gesamtwertung fiel Zacher (545 Punkte) vom zweiten auf den dritten Rang zurück. Es führt die am Samstag fünftplatzierte Kanadierin Marielle Thompson (665) vor Naeslund (550).

Bei den Männern war Daniel Bohnacker (Gerhausen) beim Sieg des Schweizers Alex Fiva bester Deutscher und belegte den 18. Platz. Florian Wilmsmann (Hartpenning) schloss auf Position 23 ab, beide waren im Achtelfinale gescheitert. Der Franzose Jean-Frederic Chapuis (719 Punkte) führt trotz Rang fünf am Samstag souverän das Gesamtklassement vor Fiva (604) an. Tim Hronek (Unterwössen/156), der in der Qualifikation von Idre gescheitert war, ist als 16. bester Deutscher.