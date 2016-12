Skicross: Zacher Dritte in Montafon

erschienen am 17.12.2016



Skicrosserin Heidi Zacher hat dem Deutschen Skiverband (DSV) den zweiten Podestplatz des Winters beschert. Die 28-Jährige aus Lenggries fuhr beim Weltcup in Montafon/Österreich auf Platz drei. Daniela Maier (20/Urach), zuletzt Dritte in Val Thorens/Frankreich, komplettierte das starke Teamergebnis als Vierte.

Die zweimalige Weltcup-Siegerin Zacher musste sich bei der achten Podiumsfahrt ihrer Karriere nur Olympiasiegerin Marielle Thompson aus Kanada und der Französin Marielle Berger Sabbatel geschlagen geben. Das Duo hatte im Viertelfinale die dritte Deutsche, Anna Wörner (Partenkirchen), ausgeschaltet.

Bei den Männern war für das deutsche Trio mit Paul Eckert (Samerberg), Tim Hronek (Unterwössen) und Florian Wilmsmann (Hartpenning) bereits im Achtelfinale Schluss. Olympiasieger Jean Frederic Chapuis (Frankreich) stand zum zwölften Mal im Weltcup ganz oben auf dem "Stockerl".