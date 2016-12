Skicross: Zacher feiert dritten Weltcupsieg - Platz zwei für Hronek

erschienen am 21.12.2016



Skicrosserin Heidi Zacher (Lenggries) hat im italienischen Innichen ihren Vorjahres-Triumph wiederholt und ihren dritten Weltcupsieg gefeiert. Bei den Männern machte nur wenige Minuten später Tim Hronek (Unterwössen) als Zweiter das beste deutsche Weltcupergebnis aller Zeiten perfekt. Nur der slowenische Weltmeister Filip Slisar verhinderte den ersten deutschen Doppelsieg in der Geschichte des Skicross-Weltcups.

"Ich freue mich immer auf Innichen, das ist für mich wie ein Heim-Weltcup", sagte Zacher, die vor dem Rennen noch eine besondere Motivation hatte. Vom OK-Chef gibt es für die drei Erstplatzierten einen Speck der Region, je höher auf dem Podest, umso größer die Portion.

Die 28-jährige, am vergangenen Wochenende bereits Dritte in Montafon, setzte sich im Finale vor Olympiasiegerin Marielle Thompson aus Kanada und deren Teamkollegin Georgia Simmerling durch. Daniela Maier (20/Urach), Dritte beim Weltcup in Val Thorens/Frankreich, komplettierte das starke deutsche Teamergebnis als Fünfte. Für Zacher, in der Vergangenheit oft von Verletzungen gebeutelt, zahlt sich die zunehmende Konzentration auf den Sport aus. Im Sommer hatte sie ihren Master abgeschlossen.

Tim Hronek war als Sieger seines Halbfinallaufes souverän ins Finale eingezogen. Dort verwies er den Schweizer Alex Fiva und Frankreichs Olympiasieger Jean Frederic Chappuis auf die Plätze drei und vier und fuhr erstmals aufs Podest. "Der schwebt auf Wolke sieben", sagte Heli Herdt, der Sportliche Leiter der deutschen Skicrosser, dem SID.

Paul Eckert (Samerberg) war gehandicapt von Schmerzen im Halbfinale als Dritter hinter Hronek ausgeschieden und belegte nach Platz vier im kleinen Finale den achten Rang. "Dafür war das richtig gut", sagte Herdt.

Am Tag zuvor war die Veranstaltung vom schweren Trainingssturz der Schwedin Anna Holmlund überschattet worden. Die 29 Jahre alte Olympiadritte zog sich dabei massive Verletzung an Hirn und Gesicht zu. Wie Mannschaftsarzt Jakob Swanberg der Tageszeitung Aftonbladet mitteilte, sei das "Ergebnis nach weiteren Untersuchungen niederschmetternd". Bei Holmlund bestehe "ein großes Risiko auf bleibende Schäden", sie liegt im Krankenhaus in Bozen im Koma.