Skilanglauf: DSV-Quartett erreicht WM-Viertelfinale

erschienen am 23.02.2017



Angeführt von der starken Hanna Kolb haben alle vier deutschen Skilangläuferinnen bei der WM in Lahti das Viertelfinale des Freistil-Sprints erreicht. Kolb absolvierte die 1,4 Kilometer in der Qualifikation in 3:06,57 Minuten und schaffte als Sechste problemlos den Sprung unter die besten 30. Bei den Männern kam einzig Sebastian Eisenlauer (Sonthofen) weiter.

Bei der Entscheidung ab 16.30 Uhr (ZDF und Eurosport) dabei sind zudem Sandra Ringwald (Schonach), Sofie Krehl (Oberstdorf) und die ehemalige Junioren-Weltmeisterin Victoria Carl (Zella Mehlis), die auf den Rängen 12, 15 und 26 ins Ziel kamen. Die beste Zeit legte die Norwegerin Maiken Caspersen Falla in 3:03,14 Minuten vor.

Bei den Männern erreichte Eisenlauer auf Platz 29 soeben die erste K.o.-Runde, Thomas Bing (Rhön) schied auf Position 41 aus. Am schnellsten war der Russe Sergej Ustjugow in 3:11,72 Minuten, der formschwache Titelverteidiger Petter Northug (Norwegen) rettete sich als 27. soeben in die nächste Runde.

Im Viertelfinale werden die 30 Starter auf fünf Läufe mit je sechs Athleten aufgeteilt. Die zwei schnellsten jedes Laufs und die zwei besten "Lucky Loser" erreichen das Halbfinale der besten Zwölf.