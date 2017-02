Skilanglauf: Kolb im WM-Halbfinale - Aus für Björgen

erschienen am 23.02.2017



Skilangläuferin Hanna Kolb (Buchenberg) hat bei der WM in Lahti das Halbfinale des Sprintwettbewerbs erreicht. Die frühere U23-Weltmeisterin belegte in ihrem Rennen der ersten K.o.-Runde zwar nur Platz drei und verpasste damit den zum direkten Einzug in die Vorschlussrunde nötigen zweiten Platz. Über die Zeitregel reichte es aber für die 25-Jährige.

Auf der Strecke geblieben sind überraschend zwei norwegische Topstars. Rekord-Weltmeisterin Marit Björgen, zuletzt dreimal in Folge Sprint-Weltmeisterin, schied als Vierte des letzten Viertelfinals ebenso aus wie die Olympiazweite Invild Flugstad Östberg als Fünfte.

Die weiteren deutschen Starter sind ebenfalls nicht mehr dabei. Die vermeintlich stärkste DSV-Sprinterin Sandra Ringwald (Schonach) wurde in ihrem Lauf Dritte vor Sofie Krehl (Oberstdorf). Die ehemalige Junioren-Weltmeisterin Victoria Carl (Zella Mehlis) kam in ihrem Viertelfinale auf Platz fünf. Bei den Männern verabschiedete sich Sebastian Eisenlauer (Sonthofen) als Vierter seines Laufes.

Nur die beiden Schnellsten jedes Rennen plus zwei weitere "Lucky Loser" erreichten die nächsten Runde.