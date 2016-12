Skilanglauf: Weltcup in Le Clusaz findet mit Änderungen statt

erschienen am 08.12.2016



Der Skilanglauf-Weltcup im französischen Le Clusaz findet am 17. und 18. Dezember mit geändertem Programm statt. Nach einer Schneekontrolle gab der Weltverband FIS am Donnerstag zwar grünes Licht für die generelle Austragung. Anstatt eines Skiathlons mit jeweils 7,5 km (Frauen) bzw. 15 km (Männer) im freien und im klassischen Stil wird nun aber jeweils nur im loipenschonenden Freistil (Frauen 10, Männer 15 km) gelaufen.

Am Sonntag werden bei Frauen und Männern Staffelrennen ausgetragen.