Skispringen: Freund gewinnt in Kuusamo und erobert das Gelbe Trikot

erschienen am 26.11.2016



Severin Freund hat überraschend das zweite Weltcup-Skispringen des WM-Winters gewonnen. Der Weltmeister aus Rastbüchl feierte im finnischen Kuusamo trotz langer Verletzungspause den 22. Sieg seiner Karriere. Einen Tag nach seinem zweiten Platz an gleicher Stelle schlüpfte der 28-Jährige zudem in das Gelbe Trikot des Führenden im Gesamtweltcup.

Freund flog bei schwierigen Bedingungen auf 146,0 und 138,0 m und gewann mit 290,6 Punkten deutlich vor dem Norweger Daniel Andre Tande (279,0 Punkte) und Manuel Fettner aus Österreich (273,3). Der Niederbayer führte schon nach seinem starken ersten Sprung, bei dem er nur einen Meter unter dem Schanzenrekord von Gregor Schlierenzauer (Österreich) aus dem Jahr 2007 geblieben war.

Karl Geiger (Oberstdorf) überzeugte einen Tag nach seinem sechsten sechsten Rang als Neunter erneut. Richard Freitag (Aue) wurde 16., nachdem er zur Halbzeit noch auf Position fünf gelegen hatte.

Topfavorit Peter Prevc aus Slowenien kam nicht über den siebten Rang hinaus. Sein erst 17 Jahre alter Bruder Domen Prevc, der am Freitag den ersten Weltcup-Sieg seiner Karriere gefeiert hatte, musste sich mit dem 13. Platz begnügen.

Markus Eisenbichler (Siegsdorf), Stephan Leyhe (Willingen) und Andreas Wellinger (Ruhpolding) sammelten auf den Rängen 15, 19 und 20 ebenfalls Weltcup-Punkte. Junioren-Weltmeister David Siegel (Baiersbronn) scheiterte einen Tag nach seinem guten 19. Platz bereits in der Qualifikation.