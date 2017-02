Skispringen: Vogt nach erstem WM-Durchgang Dritte

erschienen am 24.02.2017



Skispringerin Carina Vogt hat bei der WM in Lahti nach einem starken Sprung eine Medaille im Visier. Die Titelverteidigerin flog in Finnland auf 98,5 m und liegt nach dem ersten Durchgang mit 127,9 Punkten auf Rang drei. Die Führung übernahm die Norwegerin Maren Lundby mit 131,2 Zählern vor Topfavoritin Sara Takanashi aus Japan (128,5).

Glänzend im Rennen liegt zudem Svenja Würth (Baiersbronn/122,1 Punkte) auf dem sechsten Rang. Katharina Althaus (Oberstdorf/117,1), die zwei Wochen vor der WM in Ljubno ihren ersten Weltcup-Sieg gefeiert hatte, folgt auf Position neun.

Die erst 18 Jahre alte Gianina Ernst (Oberstdorf) schaffte es als 26. ebenfalls in den zweiten Durchgang, den Ramona Straub (Langenordnach) auf Rang 33 knapp verpasste.