Skispringen: Zweiter Weltcup in Pyeongchang auf Kleinschanze verlegt

erschienen am 16.02.2017



Der zweite Weltcup der Skispringer auf der neuen Olympia-Anlage in Pyeongchang/Südkorea ist aufgrund starker Winde von der Groß- auf die Kleinschanze verlegt worden. Das gab der Ski-Weltverband FIS bekannt. Der Start des ersten Durchgangs soll unverändert um 19.00 Uhr Ortszeit (11.00 MEZ) erfolgen. Der Wettbewerb ist die Generalprobe für die anstehende WM in Lahti (22. Februar bis 5. März).