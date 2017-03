Skispringer Wellinger holt erneut WM-Silber - Gold an Kraft

erschienen am 02.03.2017



Skispringer Andreas Wellinger hat bei der WM in Lahti auch von der Großschanze Silber gewonnen. Der 21-Jährige musste sich wie schon vom kleinen Bakken einzig dem Österreicher Stefan Kraft geschlagen geben. Bronze ging an den Polen Piotr Zyla.

Für Wellinger war es nach Silber von der Normalschanze und Gold im Mixed bereits die dritte Medaille der Titelkämpfe in Finnland.