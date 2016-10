Skisprung-Olympiasieger Aschenbach wird 65

erschienen am 24.10.2016



Skisprung-Olympiasieger Hans-Georg Aschenbach feiert am Dienstag seinen 65. Geburtstag. Der DDR-Sportler des Jahres 1974 gilt als einer der erfolgreichsten Weitenjäger der Geschichte: Aschenbach holte 1976 in Innsbruck Gold, gewann 1974 und 1976 insgesamt drei WM-Titel sowie 1973/1974 die Vierschanzentournee.

"Meine sportlichen Erfolge sind jetzt 40 Jahre her. Und ja, besonders stolz bin ich auf die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen von Innsbruck. Aber ich werde auch täglich durch meine gesundheitlichen Spätfolgen daran erinnert", sagte Aschenbach dem SID.

Im August 1988 hatte der damalige DDR-Teamarzt ein Trainingslager in Hinterzarten zur Flucht in den Westen genutzt. Heute praktiziert er in Freiburg als Arzt.