Slalom in Maribor: Dürr vorerst Zehnte

erschienen am 08.01.2017



Ski-Rennläuferin Lena Dürr hat beim Weltcup-Slalom im slowenischen Maribor ihr bestes Saisonergebnis im Blick. Die 25-Jährige aus Germering liegt auf der "Radvanje"-Piste nach dem ersten Durchgang auf Platz zehn. Besser war Dürr in diesem Winter nur beim Slalom in Killington (USA) Ende November als Sechste.

Von Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin, die wie gewohnt als Führende ins Finale (12.15 Uhr) geht, trennen Dürr 1,38 Sekunden. Zweite hinter der Amerikanerin ist Wendy Holdener aus der Schweiz, die 0,17 Sekunden zurück liegt, vor der Schwedin Frida Hansdotter (+0,38). Christina Geiger aus Oberstdorf (+1,56) liegt als 15. im Zwischenklassement auf Kurs WM-Ticket.