Slalom in Tagreb: Seltener Ausfall von Shiffrin

erschienen am 03.01.2017



Zum ersten Mal seit knapp einem Jahr heißt die Siegerin in einem Weltcup-Slalom nicht Mikaela Shiffrin. Die 21 Jahre alte Amerikanerin leistete sich beim Rennen im kroatischen Zagreb im ersten Lauf ihren ersten Ausfall seit dem 29. Dezember 2012. Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin hatte die vorangegangenen sieben Slaloms gewonnen und die vergangenen zwölf, bei denen sie am Start war.

"Es war ein Schlag drinnen und da hat es mich erwischt. Es ist ein Zeichen, dass ich nicht sauber fahre. Ich bin mit dem Schwung zu früh dran. Natürlich ist es schade, aber ich weiß, woran es gelegen hat - daher bin ich nicht beunruhigt", sagte Shiffrin, die nach etwa 30 Sekunden an einer Torstange eingefädelt hatte.

Die besten Chancen auf den Sieg und den Titel der "Schneekönigin", der in Zagreb vergeben wird, hat Veronika Velez Zuzulova. Die 32 Jahre alte Slovakin hat einen Vorsprung von 0,39 Sekunden auf Bernadette Schild (Österreich), Dritte ist die Tschechin Sarka Strachova (+0,41). Christina Geiger (Oberstdorf) liegt im Zwischenklassement auf Rang zehn, Lena Dürr (Germering) auf Rang zwölf.