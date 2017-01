Slalom in Zagreb: Neureuther noch mit allen Chancen

erschienen am 05.01.2017



Ski-Rennläufer Felix Neureuther hat bei seinem ersten Rennen 2017 noch alle Chancen auf einen Platz auf dem "Stockerl". Der 32 Jahre alte Partenkirchner belegt beim Slalom in Zagreb nach dem ersten Durchgang Rang acht, hat aber nur 0,24 Sekunden Rückstand auf den Amerikaner Mark Engel, der überraschend auf Platz drei fuhr.

Von der Bestzeit des Österreichers Manuel Feller (58,13 Sekunden) trennen Neureuther 0,52 Sekunden. Zweiter ist der Franzose Julien Lizeroux (0,05 Sekunden zurück), Engel kam mit Startnummer 45 bei verbesserten Bedingungen bis auf 0,28 Sekunden an Feller heran.

Marcel Hirscher (Österreich), der in Zagreb die letzten drei Torläufe gewonnen hatte, hat als Vierter 0,38 Sekunden Rückstand. Linus Straßer aus München (+1,35) und Sebastian Holzmann (Oberstdorf/1,47) qualifizierten sich auf den Plätzen 26 und 29 ebenfalls fürs Finale, das Dominik Stehle (Obermaiselstein/1,90) verpasste.

Das Rennen exakt 50 Jahre nach dem ersten Weltcup-Rennen überhaupt, einem Slalom in Berchtesgaden, bildet den Auftakt in den traditionellen Slalom-Monat Januar. Nach Zagreb stehen die Klassiker in Adelboden, Wengen und Kitzbühel an, den Abschluss bildet das Flutlichtrennen in Schladming. Nach Neureuthers Heimrennen, einem Riesenslalom in Garmisch-Partenkirchen, und dem City Event in Stockholm beginnt am 6. Februar die WM in St. Moritz.