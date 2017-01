Slopestyle-Weltcup: Quali-Aus von Weltmeisterin Zimmermann ohne Folgen

erschienen am 14.01.2017



Weltmeisterin Lisa Zimmermann (Fürth) hat beim ersten Slopestyle-Weltcup der Freestyle-Skifahrer in dieser Saison nur den neunten Rang belegt. Im französischen Font-Romeu war sie als Neunte der Qualifikation zunächst überraschend am Einzugs ins Finale gescheitert. Nachdem die Wettkampf-Jury den Endkampf der besten Acht wegen starken Schneefalls und heftigen Windes am Nachmittag absagen musste, wurden die Platzierungen der Qualifikation als Endklassement gewertet.

Der Wettbewerb bildete den Auftakt zur Qualifikation für die Olympischen Spiele 2018 in Pyeongchang/Südkorea. Kea Deike Kühnel (Bremerhaven) belegte Rang 26.