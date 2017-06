Sluzki erster russischer Trainer in England

erschienen am 09.06.2017



Premiere im englischen Profifußball: Als erster Russe wird Leonid Sluzki Trainer bei einem englischen Verein. Premier-League-Absteiger Hull City gab am Freitag die Verpflichtung des 46-Jährigen bekannt, der zuletzt bis Dezember 2016 bei ZSKA Moskau tätig war. Sluzki wird Nachfolger des nach dem Abstieg entlassenen Marco Silva.

Sluzki hatte ZSKA in den vergangenen drei Spielzeiten jeweils zum Meistertitel geführt. Bei der EM 2016 war er Trainer der enttäuschenden russischen Nationalmannschaft, die in der Vorrunde als Gruppenletzter ohne Sieg ausgeschieden war. In den vergangenen Monaten hatte sich Sluzki bereits in England aufgehalten, um seine Sprachkenntnisse zu intensivieren.

"Ich weiß, dass dies ein bedeutender Klub mit einer großen Fangemeinde ist. Ich hatte schon nach dem ersten Treffen mit den Besitzern ein gutes Gefühl", sagte Leonid Sluzki. Sein Ex-Klub ZSKA Moskau twitterte auf dem Klub-Account: "Wir gratulieren Leonid zur Ernennung. Wir wünschen ihm viel Erfolg in England."