Snowboard: Parallel-Weltcup wegen Nebels abgebrochen

erschienen am 04.03.2017



Der Weltcup-Parallel-Riesenslalom der Snowboarder im türkischen Kayseri ist am Samstag vor dem Viertelfinale wegen Nebels abgebrochen worden. Die Generalprobe für die WM in der Sierra Nevada/Spanien (10. bis 17. März) soll nun am Sonntag (8.00 Uhr MEZ) fortgesetzt werden. Das ergab die einstimmige Entscheidung der Rennjury.

Die deutschen Raceboarder durften zum Zeitpunkt des Abbruchs noch auf die dritte Podestplatzierung des Winters hoffen: Ramona Hofmeister, Junioren-Weltmeisterin im Parallel-Slalom aus Bischofswiesen, hatte die Runde der letzten Acht erreicht. Selina Jörg (Sonthofen) war ebenso im Achtelfinale ausgeschieden wie Patrick Bussler (Aschheim).