Snowboarderin Mittermüller beim Weltcupfinale auf dem Podest

erschienen am 25.03.2017



Deutschlands beste Freestyle-Snowboarderin Silvia Mittermüller ist beim Weltcupfinale im tschechischen Spindlermühle zum zweiten Mal in ihrer Karriere aufs Podest gefahren. Im Slopestyle kam die 33-Jährige aus München beim Sieg der Neuseeländerin Zoi Synnott auf Platz drei. Zweite wurde die Kanadierin Spencer O'Brien. In Spindlermühle hatte Mittermüller vor einem Jahr ihren bislang einzigen Weltcupsieg gefeiert.