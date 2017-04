So plant Zwickau die nächste Saison

Der Fußball-Drittligist will seinen Kader verschlanken und in der Taktik flexibler werden - Junge und gut ausgebildete Spieler gesucht

erschienen am 27.04.2017



Zwickau. Das Saisonziel Klassenerhalt ist erreicht, der Aufstieg nicht möglich. Platz vier und damit die Qualifikation für den DFB-Pokal heißt das ehrgeizige Vorhaben in den restlichen vier Saisonpartien, angefangen mit dem Auswärtsauftritt am Sonntag (14 Uhr) in Münster. Gleichzeitig bastelt der FSV an der Mannschaft für die kommende Spielzeit. "Freie Presse" beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wieviel Geld steht Trainer Torsten Ziegner für die erste Mannschaft zur Verfügung?

Weniger als im Vorjahr. Laut Sportdirektor David Wagner ist der Verein aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen, das Budget für die Profimannschaft um 20 Prozent zu reduzieren. Um die Qualität dennoch erhöhen zu können, soll der Kader von aktuell 27 Spielern auf 20 plus drei Torhüter verschlankt werden. Bei geschätzten vier, fünf Neuzugängen muss sich der FSV also noch von etwa acht, neun Akteuren trennen. Diesbezüglich sollen bis Montag mit allen Spielern Gespräche geführt werden. "Dann weiß jeder, woran er ist", sagt Torsten Ziegner.

Welche Personalien stehen fest?

Als ersten Neuzugang präsentierte der Verein Anthony Barylla (siehe beistehender Text). Der 18-jährige Julian Hodek, der jüngst beim 1:0-Sieg in Frankfurt ein verheißungsvolles Drittligadebüt erlebte, erhält als einziges FSV-Eigen gewächs ein Vertragsangebot als Profi. Klar ist auch der Abgang von Michael Schlicht (Schweinfurt) - der siebente Aufstiegsheld, der Zwickau verlassen wird. Laut Ziegner sollen Verstärkungen im zentralen Bereich (Abwehr und Mittelfeld) sowie auf beiden Außenbahnen in der Offensive verpflichtet werden.

Welches Anforderungsprofil sollten die Neuzugänge erfüllen?

Sportdirektor Wagner beantwortet die Frage so: "Wir suchen junge und gut ausgebildete Spieler, die möglichst flexibel auf mehreren Positionen einsetzbar sind." Zudem fordert er: "Vor allem müssen sie unsere Mentalität annehmen können."

Bei welchen Spielern laufen zum Saisonende die Verträge aus?

Die Winterzugänge Jonas Acquistapace und Martin Juhar besitzen ein Arbeitspapier mit Gültigkeit bis 30. Juni 2017. Das trifft auch auf Patrick Wolf, Robert Berger, Morris Schröter sowie Marcel Bär, Jonas Nietfeld und Kevin Bönisch zu.

Wer muss sich einen neuen Verein suchen?

Ohne den Gesprächen namentlich mit Perspektiven vorweggreifen zu wollen, meint Ziegner: "Wir betrachten immer die gesamte Person, wenn es um die Zukunft geht. Letztlich muss sich der Spieler wohlfühlen, und das geht über kurz oder lang nur mit entsprechender Spielzeit und dem Gefühl, gebraucht zu werden." Zählt man also eins und eins zusammen, erhalten aus dem genannten Spielerkreis sicher Nietfeld und Schröter neue Angebote.

Werden Profis, die einen Vertrag über den Sommer hinaus besitzen, auch den FSV verlassen?

Davon ist auszugehen. U. a. dem dienstältesten FSV-Profi Robert Paul könnte ein Vereinswechsel nahe gelegt werden. Auch Lukas Wilton (bisher ohne Punktspielminute) ist ein Kandidat. Linksfuß Paul, seit 2011 in Zwickau und 32 Jahre alt, versteht das Geschäft: "Wenn ich fit bin und Davy Frick spielt in der Abwehr, kann man sich schon einiges ausmalen, worauf es hinausläuft. Aber die Fußballschuhe will ich, auch wenn es für mich in Zwickau nicht mehr weitergehen sollte, noch nicht an den Nagel hängen."

Wird sich an System und Taktik etwas ändern?

Das ist noch davon abhängig, ob die geplanten Transfers funktionieren. Fest steht, dass Ziegner den auch in höheren Ligen zu beobachtenden Trend zur Abwehrdreierkette (im Defensivverhalten mit den Außenverteidigern zu fünft) nicht abgeschrieben hat. "Das System bietet viele Vorteile. In dieser Saison fehlten uns nach dem Abgang von Sebastian Mai im zentralen Abwehrbereich dazu die Spieler", erklärte der seit diesem Jahr ausgebildete Fußballlehrer: "Unser Anspruch muss es künftig aber sein, je nach Gegner und Spielsituation die Taktik flexibel ändern zu können." (tp)