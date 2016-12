So spielt kein Absteiger

Beim 1:1 gegen Tabellenführer Duisburg zeigte der FSV Zwickau genau das, was die Anhänger sehen wollten: festen Glaube an den Klassenerhalt.

Von Sven Frommhold

erschienen am 18.12.2016



Zwickau. Phrasen dreschen gehört bekanntlich zum Fußball wie der Puderzucker zum Weihnachtsstollen. Die in Zwickau am Sonntag am häufigsten verwendete? "So spielt kein Absteiger!" In der Tat zeigte der Tabellenvorletzte, bei dem wegen einer Verletzung im Abschlusstraining der etatmäßige Kapitän Toni Wachsmuth fehlte, gegen den Herbstmeister der 3. Liga eine beherzte Partie. Zwickau kreierte mehr als ein halbes Dutzend hochkarätige Chancen. Dass es trotzdem wieder nicht für den Dreier langte, ist genau das Manko, das für den Klassenerhalt abgestellt werden muss.

Schon in der 2. Minute hätte die Ziegner-Elf in Führung gehen können, doch ein Duisburger Abwehrspieler rettete mit Hilfe des Pfostens vor FSV-Stürmer Jonas Nietfeld. Zwar erarbeitete sich der MSV danach ein Übergewicht im Mittelfeld, wirkliche Sorgenfalten trieb das den Heimzuschauern aber nicht auf die Stirn. Bis zur 16.Minute: Da traf Innenverteidiger Patrick Wolf eine dieser Fehlentscheidungen, die ein weiterer Grund für Zwickaus Tabellenplatz nach der ersten Halbserie sind. Neben dem Tor laufend, wehrte er eine Eingabe von links per Kopf in die Mitte ab, dort stand Zlatko Janjic und bedankte sich mit dem 0:1.

Die Zebras hätten in dieser Phase durchaus nachlegen können. Doch der FSV ist keine Mannschaft mehr, die nach solchen Tiefschlägen auseinanderbricht. Zwickau kämpfte sich aus dem Tal heraus. Auffällig, wenn auch nicht immer glücklich war dabei vor allem Mittelfeldmann Mike Könnecke. Zunächst übersah er bei einem aussichtsreichen Angriff den völlig freien Ronny König in der Spitze und spielte stattdessen auf die rechte Seite hinaus. Dann kam er nach einem Duisburger Abspielfehler im Aufbau an der Strafraumgrenze zum Schuss, traf aber ebenso wie kurz darauf bei der dritten guten Gelegenheit nur einen Gegenspieler.

Das 1:1 fiel schließlich dank einer der schärfsten Waffen des FSV: Flanken aus dem Halbfeld auf einen der kopfballstarken Stürmer. Beteiligt diesmal: Patrick Göbel und Ronny König, der die Kugel aus Nahdistanz ins Netz wuchtete. Von Duisburg war bis zur Pause nicht mehr viel zu sehen, mit einer Ausnahme: Kingsley Onuegbu konnte eine gefährliche Hereingabe von der Grundlinie nicht zum Torerfolg verwerten (43.). Es blieb die einzige Szene des Stürmers, der sonst abgemeldet war.

Zwickau kam besser aus der Pause, sorgte in ein, zwei Situationen für regelrechtes Chaos in der nach Gegentoren besten Abwehr der Liga. Doch das Abschlusspech blieb dem FSV treu. Nietfeld (60.) scheiterte mit einem Flachschuss, nachdem er von Könnecke perfekt freigespielt worden war. Und auch die Schlussoffensive der Hausherren nach längerer Duisburger Ballbesitz-Dominanz brachte nichts Zählbares mehr ein. So konnte König in der 81. Minute freistehend abziehen, doch MSV-Keeper Mark Flekken parierte. Den Nachschuss setzte Marcel Bär neben den Pfosten; der Torschrei vieler Fans kam zu früh. Für Zwickaus Coach Torsten Ziegner eine typische Situation: "Eine Spitzenmannschaft wie Duisburg hätte da sicherlich ein Tor draus gemacht. Wir eben nicht." Nach einem Freistoß von Patrick Göbel von rechts (aus dem Halbfeld natürlich), tauchte schließlich kurz vor Schluss noch Ersatzkapitän Robert Paul frei vorm MSV-Kasten auf - traf die Kugel aber nicht richtig (85.). "Mit dem Unentschieden kann man am Ende leben", fasste Gäste-Trainer Ilia Gruev das Spiel zusammen. Was er nicht sagte: Duisburg wahrscheinlich sogar ein bisschen besser als der FSV.