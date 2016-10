Sohn des Chefkochs hungrig auf Fußball

Aues Calogero Rizzuto hat sein Glück 600 Kilometer von seiner Saarbrücker Heimat entfernt gefunden. Nur in den vergangenen Wochen erlebte der verletzte Verteidiger im Erzgebirge eine Durststrecke.

Von Thomas Prenzel

erschienen am 22.10.2016



Aue. Seine Augen funkeln wieder. Calogero Rizzuto sitzt ruhig zum Interviewtermin im Korbsessel und schmunzelt, als sein Trainer Pavel Dotchev vorbeigeht und frotzelt: "Ich habe der Presse gesagt, dass du spielen wirst ..." Das war geflunkert. Denn der FCE-Coach hatte zuvor den Medien erklärt, dass es sein könne, dass der Deutschitaliener morgen ab 13.30 Uhr im ausverkauften Ostduell gegen Union Berlin in die Startelf zurückkehrt. Was Dotchev sagen wollte: Rizzuto hat es selbst in der Hand beziehungsweise im Fuß, ob er nach seinem Riss des rechten Außenbandes im Knöchel und sechs Wochen Zwangspause sein Comeback feiern wird. "Im Training gab es nur eine Blockade im Kopf, da war er mit dem Fuß noch vorsichtig. Aber Calogero ist fit, da hat er überhaupt nichts eingebüßt", meint Dotchev.

Rizzuto nickt zustimmend. Woche für Woche habe er versucht, ins intensive Training zurückzukehren. Rückschläge stimmten ihn traurig. Denn der 24-Jährige lebt gerade seinen Traum vom Profifußball. Bis zu der verhängnisvollen Aktion am 9. September im Heimspiel gegen Braunschweig (0:2), als er bei einer Grätsche im Rasen hängenblieb, gehörte er zur Stammelf. Und das in der 2. Liga, die ihm vor Jahren beim 1. FC Kaiserslautern keiner zutraute. Bei den Pfälzern spielte er seit 2011 in der zweiten Mannschaft, durfte aber oft mit den Profis trainieren. Rizzuto hat auf dem Betzenberg einige Trainer kommen und gehen sehen: Franco Foda, Kosta Runjaic oder Konrad Fünfstück. Keiner wollte dem jungen Defensivspieler einen Profivertrag geben. "Das war nur Gerede für den hohlen Zahn", erinnert sich Rizzuto und redet begeistert von der Wertschätzung bei seinem aktuellen Arbeitgeber.

In Aue wohnt der Rechtsverteidiger mit den Kollegen Simon Skarlatidis und Simon Handle in einem Haus. Mitunter wird zusammen gekocht oder der eine oder andere Mitspieler kommt zu Besuch. "Der Zusammenhalt stimmt bei uns. Ich habe auch Fabio Mut zugesprochen, als er für mich ins Team gerutscht ist. Es ist egal, ob er mein Konkurrent ist. An erster Stelle steht die Mannschaft", spricht Rizzuto über die Philosophie beim FCE und seinen Vertreter Fabio Kaufmann.

An Zweitligafußball war im Kindesalter nicht zu denken, als Calogero im Dorfclub nahe seiner Geburtsstadt Saarbrücken ein Jahr lang keinen Bock mehr auf Fußball spürte. Erst als ihn seine Eltern beim 1. FC Saarbrücken, damals mit den Profis in der 2. Liga vertreten, anmeldeten, kehrte die Lust am Fußball zurück. In der Jugend kickte er eine Zeitlang im linken Mittelfeld. Und obwohl er mit 1,70 Metern nicht zu den Riesen der Branche zählt, bestritt er seine zwei Länderspiele in der deutschen U-17-Auswahl als Innenverteidiger. Nun hat er auf der rechten Abwehrseite seine Position gefunden. Und er lebt seinen Traum im Erzgebirge. Das freut die Eltern, die schon in der Jugend aus Italien nach Deutschland übersiedelten und heute in Saarbrücken ein Restaurant mit deutsch-italienischer Küche betreiben. Chefkoch ist Rizzutos Vater persönlich. "Da habe ich mir auch bisschen was abgeschaut. Ich esse gern Italienisch und spreche ganz gut die Sprache. Ansonsten gibt es kaum Berührungspunkte zum Heimatland meiner Eltern", sagt Rizzuto.

Die 600 Kilometer Fahrt aus dem Saarland nach Aue seien kein Problem in der heutigen Zeit, in der Profifußball "ein Wandersport" geworden sei. Seine Freundin komme so oft zu Besuch, wie es geht. Momentan hat er ohnehin nur Fußball im Kopf. Endlich wieder spielen. Endlich wieder flanken, dribbeln - und wieder daheim eine Macht sein? "Dass Union einen Lauf hat, ist mir egal. Wir können jeden schlagen." Von seinem Selbstbewusstsein hat Rizzuto während der Zwangspause wohl nichts eingebüßt.