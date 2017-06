Solja/Winter im Damen-Doppel raus

erschienen am 01.06.2017



Auch das letzte deutsche Damen-Doppel ist bei der Tischtennis-WM in Düsseldorf ausgeschieden. Die Mannschafts-Olympiazweite Petrissa Solja (Berlin) verlor mit Sabine Winter (Kolbermoor) an ihrer Seite im Achtelfinale gegen Doo Hoi Kem und Lee Ho Ching aus Hong Kong 0:4 (9:11, 7:11, 8:11, 7:11).

Deutschlands am höchsten gesetzte Athletin hat nun nur noch im Mixed mit dem chinesischen WM-Zweiten Fang Bo Medaillenchancen. Im Einzel war sie am Mittwochabend überraschend früh in der Runde der besten 64 gescheitert. Für Winter ist die WM dagegen schon beendet. Im Mixed mit Benedikt Duda war sie bereits in der ersten Runde rausgeflogen, im Einzel verlor sie wie Solja in der zweiten Runde.