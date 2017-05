Sondereinsatz für Kircher: Ex-Schiedsrichter pfeift D-Jugend-Partie

erschienen am 08.05.2017



Sondereinsatz für Knut Kircher: Der ehemalige Bundesliga- und FIFA-Schiedsrichter leitete am Wochenende ein Punktspiel der D-Jugendmannschaft seines Heimatvereins Rottenburg III. Der eigentliche Spielleiter der Partie, Bilal Senkal, hatte sich in der ersten Halbzeit verletzt und bat den als Zuschauer anwesenden Kircher, das Spiel zu Ende zu pfeifen. Der willigte ein und bot den 11 bis 13 Jahre alten Spielern ein unvergessliches Erlebnis.

In seiner Karriere hatte Kircher 244 Bundesliga-Spiele, 41 DFB-Pokal-Partien und 18 internationale Duelle geleitet. 2016 beendete er, nachdem er die Altersgrenze von 47 Jahren erreicht hatte, seine Schiedsrichterlaufbahn. Bis zum Wochenende...