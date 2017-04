Spanien: Boateng-Treffer sichert Las Palmas Remis

erschienen am 23.04.2017



Mit seinem zehnten Saisontreffer hat der frühere deutsche U21-Nationalspieler Kevin-Prince Boateng (30) dem spanischen Fußball-Erstligisten UD Las Palmas am 33. Spieltag der Primera Division einen Punkt gesichert. Der ehemalige Schalker brachte Las Palmas beim 1:1 (1:0) gegen Aufsteiger Deportivo Alavés in Führung, Ibai Gómez glich jedoch für die Gäste aus (61.).

Im Kampf um die Europa-League-Qualifikation konnte Real Sociedad San Sebastian einen wichtigen Erfolg verbuchen. Die Basken gewannen ihr Heimspiel gegen Deportivo La Coruna mit 1:0 (1:0). Stürmer Willian José sorgte mit seinem elften Saisontreffer für die Entscheidung (28.).

Europa-League-Halbfinalist Celta Vigo musste indes eine Niederlage einstecken. Die Galizier verloren zuhause gegen Betis Sevilla mit 0:1 (0:0). Darko Brasanac erzielte das Tor des Tages für die Andalusier (54.).