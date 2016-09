Spanien: Ronaldo trifft bei Comeback - Barca stolpert

erschienen am 10.09.2016



Ohne den verletzten deutschen Nationaltorwart Marc-André ter Stegen hat Spaniens Fußball-Meister FC Barcelona den Sprung an die Tabellenspitze Primera División verpasst. Beim 1:2 (0:1) gegen Aufsteiger Deportivo Alavés kassierten die Katalanen am dritten Spieltag ihre erste Niederlage. Champions-League-Sieger Real Madrid hatte zuvor bei der Rückkehr seines Torgaranten Cristiano Ronaldo einen deutlichen Sieg gefeiert. Das Team von Zinedine Zidane ließ Aufsteiger CA Osasuna keine Chance und siegte überlegen mit 5:2 (3:0).

Der ehemalige Kölner Deyverson (39.) hatte Alavés gegen Barca kurz vor der Pause überraschend in Führung gebracht, ehe Abwehrspieler Jeremy Mathieu (46.) unmittelbar nach Wiederanpfiff ausglich. Das Siegtor für den Underdog erzielte Gomez Perez Ibai (64.) nach Vorlage von Deyverson. Bei Barca wurde Superstar Lionel Messi ebenso wie die Stammkräfte Luis Suárez und Andrés Iniesta für das erste Spiel in der Champions League am Dienstag gegen Celtic Glasgow geschont und erst im Laufe der zweiten Hälfte eingewechselt. Nach der Niederlage belegt Barcelona mit sechs Zählern lediglich Rang vier der Tabelle.

Für Real traf bereits nach sechs Minuten der portugiesische Europameister Ronaldo (6.), der gegen Pamplona sein erstes Spiel seit seiner Verletzung im EM-Finale im Juli bestritt. In der Folge erhöhten Danilo (40.), Sergio Ramos (45.+1), Pepe (56.) und Luka Modric (62.). Verteidiger Pepe erzielte sein Tor nach einem Freistoß von Weltmeister Toni Kroos. Oriol Riera (64.) und David Garcia (79.) betrieben noch Ergebniskorrektur für Osasuna. Durch den dritten Sieg im dritten Spiel setzte sich Real (9 Punkte) an die Spitze der Tabelle.

Bayern Münchens Champions-League-Gruppengegner und Reals Stadtrivale Atlético Madrid hat am dritten Spieltag seinen ersten Sieg eingefahren. Bei Celta Vigo gewann das Team von Diego Simeone mit 4:0 (0:0). Koke (53.), Antoine Griezmann (73., 81.) und Ángel Correa (89.) trafen für Atlético und sicherten einen souveränen Sieg für den Dritten der Vorsaison.

Nach einer torlosen ersten Hälfte hatte der Champions-League-Finalist erneut fürchten müssen, wieder Punkte liegen zu lassen. Bereits an den ersten beiden Spieltagen waren die Madrider gegen die Aufsteiger Deportivo Alavés und Leganés nicht über ein Unentschieden hinausgekommen.