Spanien: Sorge um Osasunas Trainer Martín

erschienen am 01.10.2016



Enrique Martín, Trainer des spanischen Fußball-Erstligisten CA Osasuna, ist am Samstag nach dem Spiel gegen UD Las Palmas (2:2) in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der 60-Jährige hatte während der Partie einen hypertensiven Notfall - eine Fehlregulation des Blutdrucks - erlitten. Das ergaben Untersuchungen in der Klinik, der Verein teilte die Diagnose am Abend auf seiner Homepage mit.

Martín hatte kurz nach dem Tor seines Spielers Roberto Torres (7., Handelfmeter) zum 1:0 über starkes Unwohlsein und sehr hohen Blutdruck geklagt. Während des Spiels verblieb der Trainer daher in der Kabine und wurde im Anschluss ins Universitätsklinikum in Pamplona gebracht. Bereits im Mai 2015 hatte Martín mit Brustschmerzen gekämpft, nach kardiologischen Tests wurde ihm ein Herzkatheter gelegt.