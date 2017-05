Spanien: Trainer Pellegrino tritt bei Alaves zurück

erschienen am 29.05.2017



Der Argentinier Mauricio Pellegrino (45), Cheftrainer beim spanischen Fußball-Erstligisten Deportivo Alaves, hat am Montag auf einer Pressekonferenz seinen Rücktritt verkündet. Pellegrino hatte den Aufsteiger im Sommer 2016 übernommen und auf Rang neun in La Liga geführt.

Noch am Samstag stand Alaves im spanischen Pokalfinale gegen den FC Barcelona (1:3). Der ehemalige Liverpool- und Valencia-Verteidiger wird als Nachfolger für Jorge Sampaoli beim FC Sevilla gehandelt.