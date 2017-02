Special Olympics 2018 in Kiel

erschienen am 16.02.2017



Die Special Olympics 2018 werden in Kiel ausgetragen. Ein entsprechender Antrag der Stadt wurde einstimmig von der Ratsversammlung am Donnerstag verabschiedet. Die Nationalen Sommerspiele für Menschen mit geistiger Behinderung werden von Special Olympics Deutschland (SOD) veranstaltet. Im vergangenen Jahr war Hannover Gastgeber. In Kiel rechnet der Veranstalter vom 14. bis 18. Mai 2018 mit der Teilnahme von über 4000 Athletinnen und Athleten.