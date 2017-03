Special Olympics in Willingen feierlich eröffnet

erschienen am 06.03.2017



Die Special Olympics sind am Montagabend in Willingen feierlich eröffnet worden. Bundestags-Vizepräsidentin Ulla Schmidt gab im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung den offiziellen Startschuss für die Nationalen Winterspiele für Menschen mit geistiger Behinderung, die vom 7. bis 9. März ausgetragen werden.

Unter den 2.000 Teilnehmern der Eröffnungsfeier waren auch Hessens Innen- und Sportminister Peter Beuth und die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, Verena Bentele. Höhepunkt der Eröffnungsfeier war das offizielle Zeremoniell von Special Olympics mit Fahne, Hymne, Flamme und Eid.

Bei den Special Olympics gehen ca. 700 Athletinnen und Athleten, darunter 39 Unified Partner ohne Behinderung, in sechs Wettbewerbs-Sportarten, einer Showveranstaltung und dem wettbewerbsfreien Angebot an den Start.