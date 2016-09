Speerwurf-Olympiasieger RÃ¶hler beim ISTAF nur Vierter - Vetter siegt in Berlin

Speerwurf-Olympiasieger Röhler beim ISTAF nur Vierter - Vetter siegt in Berlin

erschienen am 03.09.2016



Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler ist in seinem letzten Wettkampf des Jahres beim ISTAF in Berlin nicht über Platz vier hinaus gekommen. 13 Tage nach seinem Goldwurf von Rio de Janeiro musste sich der 24-Jährige aus Jena mit 82,55 m im Olympiastadion der Hauptstadt gleich drei deutschen Konkurrenten geschlagen geben. Allerdings war es bereits sein dritter Wettkampf in nur drei Tagen.

Der Olympia-Vierte Johannes Vetter (Offenburg) verbesserte zum Saisonabschluss seine persönliche Bestweite deutlich auf 89,57 m und kratzte bei seinem Sieg sogar an der magischen 90-m-Marke. Auch Julian Weber (Mainz) warf mit 88,29 m so weit wie nie zuvor und verdiente sich Platz zwei vor Andreas Hofmann (Mannheim), der mit 85,42 m eine Saisonbestleistung aufstellte.

Röhler hatte erst am Donnerstag in Zürich nur knapp seinen zweiten Gesamterfolg in der Diamond League verpasst. Beim letzten Diamond-League-Meeting am 9. September in Brüssel wird kein Speerwurf mehr ausgetragen. Auch in Berlin gehörte der Speerwurf der Männer bislang nicht ins Programm, wurde in diesem Jahr aber eigens aufgenommen.

Für eine Enttäuschung sorgte derweil Kugelstoßer David Storl. Der zweimalige Weltmeister aus Leipzig kam mit einer schwachen Weite von 20,15 m nicht über den siebten und damit vorletzten Platz hinaus. Der Sieg ging ging an Franck Elemba (Kongo/20,66 m).