Speerwurf-Olympiasieger RÃ¶hler nur Dritter in Paris

Speerwurf-Olympiasieger Röhler nur Dritter in Paris

erschienen am 27.08.2016



Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler (Jena) hat bei der zwölften Station der Diamond League in Paris den Sieg verpasst. Beim Erfolg des Olympia-Achten Jakub Vadlejch aus Tschechien (88,02 m) kam Röhler mit 84,16 m lediglich auf Rang drei. Bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro hatte er mit einer Weite von 90,30 m für den ersten Olympiaerfolg eines Speerwerfers seit 44 Jahren gesorgt.

In Paris musste sich der 24-Jährige hinter dem Mainzer Julian Weber einreihen, der mit 87,39 m Platz zwei belegte. Johannes Vetter (Offenburg/74,34 m) wurde Achter.