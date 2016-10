Sperre verdoppelt: Marathon-Star Jeptoo bis 2018 außen vor

erschienen am 26.10.2016



Die Dopingsperre gegen die kenianische Star-Marathonläuferin Rita Jeptoo ist auf vier Jahre verdoppelt worden. Der Internationale Sportgerichtshof CAS gab am Mittwoch dem Einspruch des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF gegen die ursprünglich vom nationalen Verband Athletics Kenia verhängte Zweijahressperre statt, die Ende der Woche abgelaufen wäre. Damit wird die 35-Jährige bis zum 30. Oktober 2018 aus dem Verkehr gezogen.

Jeptoo, die dreimal den Boston- und zweimal den Chicago-Marathon gewonnen hatte, war Ende September 2014 bei einer Trainingskontrolle positiv auf Epo getestet worden. Ihr Fall ist der prominenteste unter einer Vielzahl von Dopingskandalen unter den Langstrecklern der ostafrikanischen Läufernation.

"Gemäß den Regeln ist die Mindestsperre in diesem Fall zwei Jahre, kann aber unter erschwerenden Umständen auf vier Jahre erhöht werden", hieß es in der Urteilsbegründung des CAS: "Unter Abwägung der kompletten Beweislage ist das Schiedsgericht überzeugt, dass die Umstände eine Vierjahressperre rechtfertigen."

Das Gericht unter Vorsitz des deutschen Rechtswissenschaftlers Ulrich Haas führte an, dass Jeptoo über Jahre hinweg eng mit dem Arzt zusammengearbeitet habe, der ihr Epo verabreicht haben soll. Zudem sei die Gabe des Wirkstoffes mit ihrem Wettkampfkalender abgestimmt gewesen.

Jeptoo verliert durch das Urteil in Lausanne die Siege in Boston und Chicago aus dem Jahr 2014. Das Lager der Kenianerin kündigte an, gegen den CAS-Entscheid Einspruch einzulegen.