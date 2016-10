Spiel zwischen Karlsruhe und NÃ¼rnberg nach BÃ¶llerwÃ¼rfen unterbrochen

Spiel zwischen Karlsruhe und Nürnberg nach Böllerwürfen unterbrochen

erschienen am 16.10.2016



Das Zweitligaspiel zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Nürnberg ist am Sonntag in der 78. Minute unterbrochen worden. Schiedsrichter Felix Zwayer (Berlin) schickte beide Mannschaften zunächst in die Kabine, nachdem im Nürnberger Fanblock mehrere Bengalos und Böller gezündet worden waren. Nach einigen Minuten wurde die Begegnung fortgesetzt.