Spitzensportreform: So soll Fördergeld vergoldet werden

Das Konzept, das der Bundesinnenminister und der DOSB-Präsident vorgelegt haben, soll für mehr deutsche Medaillen bei Olympischen Spielen sorgen. Doch was ändert sich wirklich?

erschienen am 01.12.2016



Chemnitz. Warum ist eine Neustrukturierung überhaupt notwendig?

Gab es bei den ersten Olympischen Spielen nach der Wiedervereinigung 1992 insgesamt 82 Medaillen für das deutsche Olympiateam, sank die Anzahl bis 2008 (41) stetig. Auch 2012 (44) und 2016 (42) konnte nicht an die Erfolge von einst angeknüpft werden. Ob bei Athleten, Trainern, Funktionären oder Politikern - dass sich im deutschen Spitzensport etwas ändern muss, darüber herrscht Einigkeit. Bei der Frage nach dem Wie gehen die Meinungen aber weit auseinander. Der Bundesinnenminister Thomas de Maizière und der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Alfons Hörmann, haben nun ein Konzept vorgelegt, das Fakten schaffen soll, aber noch mehr Fragen aufwirft.

Welche Veränderungen ergeben sich aus dem Konzept?

Während das Reformwerk in den meisten Punkten (unter anderem Trainersituation, Nachwuchsförderung) eher vage Ansätze liefert, wird es beim Fördersystem, der Kaderstruktur und bei der Reduzierung von Olympia- und Bundesstützpunkten konkret.

Wonach richtet sich die Förderung bisher? Wie soll es künftig funktionieren?

Bis dato erhalten die olympischen Sportarten eine Grund- und eine Projektförderung. Die Grundförderung wird für die Dauer eines Olympiazyklus festgelegt. Die Höhe orientiert sich an den vergangenen Olympischen Spielen (Anzahl der Medaillen, nominierte Athleten und Anzahl der Wettbewerbe). Die Projektförderung wurde jährlich nach Gesprächen zwischen Fachverbänden und DOSB bewilligt. Das neue Konzept sieht ein "grundlegend neues Fördersystem" vor. Ziel ist: "Perspektive fördern". Die Förderung soll sich auf das Erfolgspotenzial "4 bis 8 Jahre zum Podium" konzentrieren.

Wie lässt sich Geld nach möglichen Erfolgen, die in vier oder acht Jahren erreicht werden sollen, verteilen? Die Antwort des Konzepts lautet: Potenzialanalysesystem (Potas). Drei Schritte sind vorgesehen: 1. Eine Expertenkommission bewertet jede Sportart anhand von Attributen und Unterattributen. Beispiel: Wie sieht es mit der Talentkonzeption aus? Zehn Punkte gibt es maximal, im schlechtesten Fall keinen. Für insgesamt 148 Sportarten müssen in 60 Unterattributen Punkte vergeben werden. Das bedeutet für die Expertenkommission 8800 Bewertungen. 2. Das Berechnungsmodell Potas wird mit den Bewertungen gefüttert. Anhand der Ergebnisse werden die Sportarten drei sogenannten Clustern zugeordnet. Die Besten landen im "Exzellenzcluster" und werden "möglichst optimal" gefördert. Sportarten aus dem Mittelfeld finden sich im "Potenzialcluster" wieder. In Individualvereinbarungen wird darüber entschieden, wie hoch die Förderung ausfällt. Wer nicht den beiden genannten Clustern angehört, kann "nicht mit einer dauerhaften Spitzensportförderung rechnen". 3. In den Strukturgesprächen zwischen DOSB und den Fachverbänden wird die Clusterung nachverhandelt und schlussendlich über die konkrete Förderung diskutiert. DOSB und Bundesinnenministerium entscheiden im Anschluss. Was wird am neuen Fördersystem kritisiert? Neben dem grundsätzlichen Zweifel, dass sich künftige Erfolge prognostizieren lassen, gibt es mehrere Einwände. Ein Vorwurf ist, dass durch Potas Objektivität vermittelt wird, aber im Grunde subjektive Wertungen vor und nach der Berechnung durchgeführt werden. "Die Strukturgespräche wurden hinzugenommen, um die grundsätzliche Kritik an dem Potas- Modell abzuwenden", erklärt Christoph Breuer, Professor des Instituts für Sportökonomie und Sportmanagement an der Deutschen Sporthochschule Köln. "Die Strukturgespräche sollen ein ausgleichendes Moment darstellen für Dinge, die Potas nicht hinreichend erfasst. Aber je stärker das Gewicht der Strukturgespräche ausfällt, desto mehr nähern wir uns wieder an das bisherige System an." Zudem ist das BMI stärker in die Förderentscheidung involviert. Es bestimmt zwei von fünf Personen aus der Expertenkommission und legt gemeinsam mit dem DOSB die endgültige Förderung fest. "Wenn der Staat nicht wie bisher ausschließlich Geld zur Verfügung stellt, sondern mitbewertet, steigt sein Einfluss", sagt Breuer.

Wie ändert sich die Kaderstruktur? Die Einteilung in A- (Weltspitze), B- (noch keine Weltspitze, aber zu alt für den C-Kader), C- (Nachwuchs auf Bundesebene) und D-Kader (Nachwuchs auf Landesebene) ist Geschichte. Nach dem Kaderstatus richtete sich die Förderung. Um in einen Kader aufzurücken, musste der Sportler bisher festgelegte Leistungen erreichen. Auch die Kaderstruktur soll sich künftig an der Perspektive orientieren: Die leistungsstärksten Athleten mit Medaillenpotenzial bilden den "Olympiakader". Sie sollen mit Blick auf die nächsten Olympischen Spiele (Vierjahresperspektive) gefördert werden. Die jetzigen B- und C-Kader-Sportler, die in acht Jahren Olympia anvisieren, rücken in den "Perspektivkader". Dem neuen "Nachwuchskader" sollen die Talente angehören, die langfristig aufgebaut werden sollen. Ziel der Umstellung ist es, die derzeitige Anzahl von knapp 4500 Kaderathleten zu reduzieren - insbesondere aus dem Bereich des jetzigen B-Kaders. "Wir wissen aus der Forschung: Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass es ein Athlet nach mehreren Jahren im B- doch noch in den A-Kader schafft, ist sehr gering", so Sportwissenschaftler Breuer. "Wenn man das System effizienter gestalten will, macht es Sinn, sich die aktuelle B-Kader-Stufe genau anzuschauen."

Wie viele Olympia- und Bundesstützpunkte sollen wegfallen? Um effizienter den Sportler zu betreuen, soll die Anzahl der Olympiastützpunkte (OSP) reduziert werden. Bisher gab es bundesweit 19 OSP, künftig soll es nur noch einen pro Flächenbundesland, also 13 sein. OSP sind wissenschaftliche und medizinische Betreuungseinrichtungen für Sportler. An den Bundesstützpunkten trainieren die Sportler. Ihre Anzahl wird von 204 (169 Sommer/35 Winter) auf etwa 165 reduziert. Sind Olympia- und Bundesstützpunkte in der Region von der Streichung betroffen? Nein. Derzeit bestehen in Sachsen der OSP Chemnitz/Dresden und der OSP Leipzig. "Es wird deshalb auch bei uns Umstrukturierungen geben, vor allem auch hinsichtlich der Träger. Wir sind uns mit den Leipzigern einig, dass wir alle Lösungen im Sinne der Sportler treffen. Vielleicht gibt es irgendwann mal nur noch eine Verwaltung, aber die Betreuungsbedingungen in den jeweiligen Standorten müssen gewährleistet und weiter verbessert werden", erklärt Thomas Weise, Leiter des OSP Chemnitz/Dresden, der Außenstellen in Oberwiesenthal, Klingenthal und Altenberg besitzt. Sehr erfreulich zudem, dass auf der aktuellen Streichliste der Bundesstützpunkte kein einziger aus der Region steht. Im Gegenteil, mit Wasserball (Frauen) soll einer dazukommen.

Was wird außer Potas noch kritisch an dem Konzept gesehen? Viele Experte sehen in dem Konzept keine echte Reform, sondern nur einen neuen Geldverteilungsplan. "Der Spitzensport wurde nicht neu positioniert, die bisherige Logik wurde beibehalten und nur auf Effizienzsteigerung geschielt", moniert Breuer. Die Vertreter des Spitzensports würden mehr Geld reklamieren, ohne genau zu begründen, warum sie die Steuergelder erhalten sollten. "Durch die alleinige Fokussierung auf Medaillen hat man keinen notwendigen Neuanfang gestartet." Der ist in den Augen des Wissenschaftlers notwendig, weil der Spitzensport mit Blick auf die Akzeptanz in der Bevölkerung in einer Vertrauenskrise steckt. "Es gab keine vorgeschaltete Diskussion über Wert und Sinn von Spitzensportförderung", meint Gunter Gebauer, Sportphilosoph an der FU Berlin. "Man hat das Gefühl, das ist eine technokratische Bastelei." Wann soll das Konzept greifen? Im Konzept gehen BMI und DOSB davon aus, dass mit ersten "umsetzungsreifen Maßnahmen" Anfang 2017 begonnen werden soll. Die vollständige Umsetzung, darunter auch die neue Fördersystematik, ist ab 2019 geplant. (sesi/mm/sz)